 وطنا نيوز -جابر : جادون بحل قضية الحوافز مع نقابة الأطباء
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جابر : جادون بحل قضية الحوافز مع نقابة الأطباء
التاريخ : 09-09-2019 09:55:50 المشاهدات: 1374

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الصحة سعد جابر أن الوزارة جادة بالتوصل إلى تفاهمات مع نقابة الأطباء لحل قضية الحوافز أثناء الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد المقبل.

وأضاف جابر أن الوزارة منفتحة على الحوار ولن تضع أية عوائق وسنقوم بحل القضية أثناء الاجتماع بالتعاون والتنسيق مع النقابة.

 وقال إن الأطباء مكون أساسي وجزء داعم لعملية التنمية بالوطن ونحن نريد تقديم الخدمة الأفضل للمرضى والمواطنين ولايمكن أن يتم ذلك دون الأطباء.

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