المالية توضح حول التعميم على مواطن بسبب فلس

وطنا اليوم-عمان:اوضحت وزارة المالية بشأن ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعميم على مواطن للمطالبة بفلس ، ان الموظف في ماليه المزار الجنوبي لدى استيفائه المبالغ المستحقة على المواطن لقاء مستحقات قرض طالب جامعي تزيد على الف دينار ،قام بتسديد المبلغ المستحق عليه حيث اظهر النظام الحاسوبي مبلغ رصيد بقيمة فلس .

وبهدف تسوية القيد قام الموظف بقطع إيصال متمم بالقيمة دون استيفاء اية مبالغ وذلك لتسوية القيود على النظام المحوسب وبهدف تزويده ببراة ذمة.

ويذكر ان وزارة المالية وبهدف تسوية المبالغ الصغيرة قامت خلال هذا العام باعفاء كافة المطالبات التي تقل قيمتها عن خمسين دينار .