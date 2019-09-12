الرئيسية | محليات الاثنين: طقس خريفي معتدل نهارًا وأجواء مائلة للبرودة ليلًا

وطنا اليوم-عمان:تشهد درجات الحرارة نهار الاثنين ارتفاعًا قليلاً، مع بقائها دون معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين. ويسود طقس معتدل في مختلف مناطق المملكة، مع استمراره حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. وتظهر كميات من السحب المتفرقة في شمال ووسط المملكة وبعض المرتفعات الجنوبية. مع ساعات الليل، يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية. وتظهر كميات من السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة. كما تشير التوقعات الى ارتفاع نسب الرطوبة النسبية في الأجواء، وتشكل الضباب خاصة في أجزاء من مأدبا والكرك إضافة الى السهول الشرقية وزيزيا بما في ذلك مطار الملكة علياء الدولي، وذلك مع ساعات الليل المتأخر وصولا الى ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.

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