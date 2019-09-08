مدرسة الخنساء تكسر الإضراب لأجل الوطن

وطنا اليوم-عمان: اعلنت مديرة مدرسة الخنساء الثانوية للبنات، حسنية الدبايبة، كسر اضراب المعلمين يوم غدٍ وطالبت اهالي طلبات الخشافية في سحاب بارسال الطالبات إلى المدرسة من اجل الدوام الرسمي .

ونشرت مديرة مدرسة الخنساء الثانوية للبنات منشورا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"تحت عنوان "هالي الخشافية الكرام ..حزين عليك يا وطني " : غداً باذن الله سيكون دوام رسمي في مدرسة الخنساء الثانوية للبنات ، ارجو ارسال البنات "