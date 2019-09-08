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مدرسة الخنساء تكسر الإضراب لأجل الوطن
وطنا اليوم-عمان: اعلنت مديرة مدرسة الخنساء الثانوية للبنات، حسنية الدبايبة، كسر اضراب المعلمين يوم غدٍ وطالبت اهالي طلبات الخشافية في سحاب بارسال الطالبات إلى المدرسة من اجل الدوام الرسمي .
ونشرت مديرة مدرسة الخنساء الثانوية للبنات منشورا عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"تحت عنوان "هالي الخشافية الكرام ..حزين عليك يا وطني " : غداً باذن الله سيكون دوام رسمي في مدرسة الخنساء الثانوية للبنات ، ارجو ارسال البنات "
واضافت :"وطني ، لن تكون الشاة التي يتسابق عليها من يحمل سكينا ماضيا ولن تكون هدفا لاصحاب الاجندات المفروضة ولن تكون ضعيفا لاصحاب النفوس الضعيفة .."
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