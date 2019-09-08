الحكومة تعمم على مواطن لأجل فلس!

وطنا اليوم-عمان:عممت وزارة المالية على قيد مواطن أردني من محافظة الكرك لدى الأجهزة الأمنية، بسبب عدم تسديده لـ فلس واحد تبقى عليه من منحة جامعية أُعطيت له عام 2000.

المواطن راجع وزارة المالية لبحث موضوع مختلف تماما عن القرض، ليخبره موظف المالية بأنه معمم عليه لدى الأجهزة الأمنية لمراجعة وزارة المالية لتسديد بقية أموال المنحة الدراسية، وعند البحث والتقصي عن أصل المبلغ تبين أنه "فلس واحد".

وأكد المواطن أنه دفعه 5 قروش لعدم وجود فئة نقدية من فئة الفلس، وتم منحه وصل استلام فلس.