 وطنا نيوز -الحكومة تعمم على مواطن لأجل فلس!
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الحكومة تعمم على مواطن لأجل فلس!
التاريخ : 08-09-2019 08:20:08 المشاهدات: 818

وطنا اليوم-عمان:عممت وزارة المالية على قيد مواطن أردني من محافظة الكرك لدى الأجهزة الأمنية، بسبب عدم تسديده لـ فلس واحد تبقى عليه من منحة جامعية أُعطيت له عام 2000.

المواطن راجع وزارة المالية لبحث موضوع مختلف تماما عن القرض، ليخبره موظف المالية بأنه معمم عليه لدى الأجهزة الأمنية لمراجعة وزارة المالية لتسديد بقية أموال المنحة الدراسية، وعند البحث والتقصي عن أصل المبلغ تبين أنه "فلس واحد".

وأكد المواطن أنه دفعه 5 قروش لعدم وجود فئة نقدية من فئة الفلس، وتم منحه وصل استلام فلس.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق