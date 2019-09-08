الاحتلال يعتقل شاباً أردنياً مصاباً بالسرطان

وطنا اليوم-عمان:اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب الأردني عبد الرحمن عدنان مرعي أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية.

وقال ذووه إن أبنهم البالغ من العمر 28 عاماً وهو أحد سكان منطقة أبوز الزيغان بالزرقاء قد توجه مع والدته يوم الأثنين الماضي عبر جسر الملك حسين وعندها اعتقلته سلطات الاحتلال دون إبداء الأسباب.

واضافت عائلة الشاب انه ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به ولا تعلم عن مكان احتجازه شيء، مشيرة إلى أنه يعاني من مرض السرطان.