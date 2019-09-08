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العضايلة ينفي ما تضمنه منشور مزور باسمه فيه إساءة لحراك
وطنا اليوم-عمان: استنكر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة ما نشرته إحدى الصفحات التي تنتحل إسمه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، من فيديو يسيء لحراك المعلمين ومطالبهم المشروعة.
وأكد "العضايلة" في تصريح صحفي ان هذه الصفحة التي تنتحل اسمه "مُزوّرة"، داعيا الصحفيين والإعلاميين لعدم الالتفات لكل ما ينشر عليها لأنها ليست مصدراً حقيقياً للخبر، مشيرا إلى موقف الحزب الداعم لنقابة المعلمين في حراكها لنيل حقوقها المشروعة.
واعتبر العضايلة بأن تلك الصفحة"المزوّرة" تهدف للنيل من شخصه ومن الحزب بأساليب تعود للعقلية العرفية، عبر تضليل الإعلام بأخبار مكذوبة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه سيقوم بالإجراءات القانونية لملاحقة من يقوم على هذه الصفحة المسيئة،
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