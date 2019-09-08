الملك يتقبل اوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم القطري

وطنا اليوم-عمان:جرت في قصر بسمان الزاهر، الأحد، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل الملك أوراق اعتماد كل من سفير المملكة المغربية خالد الناصري، وسفير جمهورية كازاخستان حيدر بيك توماتوف، وسفير دولة قطر الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وسفيرة الجمهورية الفرنسية فيرونيك فولان – عنيني، وسفير جمهورية الهند أنور حليم، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثو دوسيو، وسفير جمهورية تشيلي رودريغو إسبينوسا أغيري، وسفيرة الجمهورية الهيلينية (اليونان) اليفثريا غالاثياناكي، والسفير غير المقيم لجمهورية بيلاروسيا (روسيا البيضاء) يوري سلوكا.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق اعتماد السفراء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.