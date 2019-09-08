 وطنا نيوز -د. النواصرة يتحدث عن حل النقابة وحراك من نوع آخر
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د. النواصرة يتحدث عن حل النقابة وحراك من نوع آخر
التاريخ : 08-09-2019 04:43:35 المشاهدات: 1319

وطنا اليوم-عمان: قال نائب نقيب المعلمين الاردنيين ناصر نواصرة انه حتى لو حلت النقابة سيتحول حراك المعلمين من مطلبي الى حراك آخر.
حديث نواصرة جاء خلال استضافته في راديو البلد مع الزميل محمد العرسان والذي اوضح ان النقابة كانت ملتزمة بعدم إضراب حتى ٩/٣٠ لكن ما حدث في اعتصام الخميس والاعتداء على المعلمين غير الموقف أوصلنا لهنا.
نواصرة أوضح أن الحكومة غير جادة بالحوار مؤكداً ان النقابة لديها المرونة للتعامل مع أي مقترح بعيداً عن المسار المهني .
وبين انه حتى هذا اليوم لم يتصل بنا أحد من الحكومة ولم يتم طرح مبادرة حل واضحة المعالم.

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