الرئيسية | محليات الملك يلتقي عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية

وطنا اليوم-عمان:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم بحضور ولي العهد سمو الأمير حسين شخصيات سياسية وإعلامية في قصر الحسينية لبحث آخر المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية. وكتب ولي العهد عبر حسابه الخاص على "انستغرام" : مع جلالة سيّدنا اليوم خلال حوار بنّاء مع شخصيات سياسية وإعلامية للحديث حول مستجدات الساحة المحلية والإقليمية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر