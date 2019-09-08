الادارة المحلية تنفي تصريحات نسبت للوزير المصري

وطنا اليوم-عمان:أكد المكتب الاعلامي في وزارة الادارة المحلية ان لا صحة للاخبار التي نشرتها بعض الصحف اليومية والمواقع الالكترونية على لسان وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري بما يخص علاوات موظفي البلديات والسائقين.

ويشير المكتب الاعلامي ان التصريحات التي نسبت لوزير الادارة المحلية عارية عن الصحة ، ولم يصرح بها ، وان الوزير لم يكن طرفا باجتماع محافظة المفرق، وان الاجتماع حضره ممثلين عن رؤساء البلديات وممثلين عن موظفين البلديات.

ويهيب المكتب الاعلامي من كافة وسائل الاعلام تحري الصحة والمصداقية في نشر الاخبار ، والرجوع الى المصادر الرسمية عن طريق مديرية العلاقات العامة والمكتب الاعلامي في وزارة الادارة المحلية.