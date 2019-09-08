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شركة اتحاد المقاولين تفصل المهندسين الأردنيين في كازاخستان
وطنا اليوم-عمان: أكد مجموعة من المهندسين العاملين في شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC، لم تقم الوفاء بالتزاماتها مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تجاه المهندسين والفنيين الأردنيين الذين تعرضوا للاعتداء والضرب إثناء عملهم ضمن مشروع تنكيز الغاز في جمهورية كازاخستان .
مبيناً أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال السفير الأردني في كازاخستان استطاع الحصول على ضمانات ووعود من الشركة بخصوص حقوق الموظفين الأردنيين والفلسطينيين ممن تم إعادتهم إلى الأردن ، حيث تمثلت تلك الوعود باستمرارية صرف رواتب الموظفين لحين الانتهاء من الأحداث ، وتأمين حماية عودتهم للمشروع ، والتكافل في علاج المصابين .إلا ان الشركة تنصلت من تلك الوعود ، حيث قامت بصرف راتب واحد فقط ، ثم أصدرت قرارات بالاستغناء عن خدماتنا دون أي مبرر او تعويضات .
وعلى ضوء هذه القرارات قمنا بمخاطبة السفارة الأردنية في استنا ، للوقوف على هذه القرارات والعمل على اتخاذ خطوات تجاه الشركة لعدم الوفاء بوعودها والتزاماتها المالية تجاه الموظفين ، حيث تفاجئنا أن رد الشركة على السفارة حول مبررها الغير قانوني ، أنها كانت بصدد انهاء خدمات هؤلاء الموظفين قبل الأحداث ، بحجة إن المشروع قد شارف على الانتهاء . إلا أن الحقيقة المشروع ما زال مستمراً .
وعليه فأننا نوجه ندائنا لمعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بالوقوف على التطورات ، وإصدار توجيهاته للمسؤولين بمتابعة هذه القضية ، علماً ان الأمور لم تقف عن الفصل وعدم صرف الرواتب ، بل هناك الأمتعة الشخصية ، والأجهزة الالكترونية الخاصة بنا ، إضافة الى وجود مبالغ مالية لمعظم المهندسين الأردنيين في السكن الوظيفي الخاص بهم في الشركة .
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