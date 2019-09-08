الرئيسية | محليات كادبي يوقع اتفاقية لرفع إنتاجيته من الذخائر الخفيفة

وطنا اليوم-عمان:أعلن مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) اليوم الأحد، عن توقيع عقد لتوسعة مصنع الذخائر التابع له مع إحدى أهم الشركات العالميّة في مجال إنتاج الذخائر لزيادة قدرته الإنتاجية الى 30 مليون طلقة سنويا من عدة أنواع من الذخائر الخفيفة.

وقال مدير عام كادبي اللواء الركن المتقاعد محمد فرغل لـ (بترا)، إن انتاج الذخائر والأسلحة يُشكّل هدفا استراتيجيّا لكافة الدول التي تسعى إلى تعزيز استقلاليّة موقفها السياديّ، مبينا أن خطة كادبي الاستراتيجيّة منذ تأسيس مصنع الذخائر التابع له تسعى إلى التوسّع افقيّاً وعاموديّاً لإنتاج معظم أنواع الذخائر المستخدمة في قواتنا المسلحة الأردنيّة والأجهزة الأمنيّة وبكميات اقتصاديّة.

وأضاف، إن هذا التوسّع يُمكّن من تلبية الطلب المحلي والإقليمي على الذخائر بأسعار مناسبة، مؤكدا ان هذه التوسعة ليست الأخيرة فالخطة الاستراتيجيّة تشمل زيادة أنواع الذخائر مستقبلا وصولاً الى الذخائر المتوسطة والثقيلة.

وشدد اللواء فرغل أن جميع العاملين في المركز بما في ذلك مصنع الذخائر هم من أبناء الوطن وسيتم توطين المعرفة والتكنولوجيا لصناعة الذخائر المنوي التوسع بها للمحافظة على هدف المركز الاستراتيجيّ بالاستثمار في الطاقات البشريّة الأردنيّة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر