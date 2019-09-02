 وطنا نيوز -كتاب رسمي يؤكد عدم التزام ذنيبات بعلاوة الـ50%
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كتاب رسمي يؤكد عدم التزام ذنيبات بعلاوة الـ50%
التاريخ : 08-09-2019 02:30:33 المشاهدات: 3186

وطنا اليوم-عمان:نشر النائب السابق، هايل الدعجة، كتابا لوزير التربية والتعليم الأسبق محمد ذنيبات، يعود لعام 2014، يرفض فيه الالتزام بعلاوة الـ50%.

وحسب الكتاب الموجه من ذنيبات إلى نقيب المعلمين وقتها، قال الوزير: "وفيما يتعلق بالعلاوة المالية، وكما أكدنا لكم أننا لا نستطيع النظر فيها أو الالتزام بأي مبلغ حاليا أو مستقبلا نظرا لعجز الموازنة المتراكم وصعوبة قراءة المستقبل، وفي حال تحسن الوضع المالي للموازنة ستكون الأولوية للمعلم في تحسين وضعه".

يُشار إلى أن نقابة المعلمين بدأت إضرابا مفتوحا حتى تحقيق مطلب الـ50%، مستندة إلى اتفاق بين الحكومة والنقابة عليها عام 2014، الأمر الذي ينفيه كتاب ذنيبات.








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