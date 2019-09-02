الفقراني يروي تفاصيل مع حدث مع طاقم رؤيا في الكرك

وطنا اليوم-عمان:روى الناشط علي الطراونة "الفقراني"، والمعروف في مدينة الكرك، تفاصيل مع حدث مع طاقم "رؤيا" في الكرك، ولحظات الاعتداء عليهم اثناء تغطية اضراب المعلمين.

وأظهر مقطع فيديو لحظات مروعة لاعتداء المعلمين في المزار الجنوبي على الناشط الكركي علي الطراونة، أثناء تصريحه لطاقم رؤيا خلال تغطية اضراب المعلمين.

وقال الفقراني في مقطع فيديو بثه عبر صفحته بموقع التواصل "فيسبوك": إن مدير المدرسه منع طاقم رؤيا من التصوير داخل المدرسة، ولكنهم اجروا معه لقاء خارج اسواء المدرسة وعلى اثرها حدثت مشادات وتم الاعتداء عليه وعلى نجله وعلى طاقم رؤيا، بالاضافى الى تحطيم المعدات".

وأقدم عدد من المعلمين في محافظة الكرك، صباح الأحد، بالاعتداء على طاقم قناة رؤيا، أثناء تغطيتهم لاضراب المعلمين في المزار الجنوبي.

وخلال "البث المباشر" عبر موجز أخبار الساعة التاسعة والنصف، قام معلمون بالاعتداء على فريق رؤيا وتحطيم معداتهم خلال حديثهم عن الاضراب.

يشار الى ان فريق رؤيا في المزار الجنوبي كان يقوم بالبث خارج أسوار المدرسة.