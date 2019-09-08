الرئيسية | محليات الخشمان يقترح حلاً لإنهاء الخلاف ما بين نقابة المعلمين والحكومة

وطنا اليوم-عمان:اقترح رئيس حزب الاتحاد الوطني والنائب السابق الكابتن محمد الخشمان، حلا لأزمة إضراب المعلمين. وكتب الخشمان عبر صفحته على "فيسبوك": التعنت والعناد ولعبة شد الحبل ما بين الحكومة والنقابة لن توصلنا الا الى نفق مظلم والخاسر الأول والأخير هو المواطن والشعب من خلال ابنائنا الطلبة .. الموضوع بدأ يجتاز مرحلة حرجة للجميع . اقترح على الحكومة والنقابة الوصول الى تفاهم من خلال الموافقة على زيادة ال 50% على مدار 3 سنوات بعقد ملزم لكلا الطرفين وعلى ان تكون الزيادة اعتبارا من بداية العام 2020 تتابعا حتى العام 2022 وانهاء هذا الخلاف الغير مبرر . وعلى ان تبدأ الحكومة بدراسة مصادر دخل او تخفيض نفقات لتغطية المبالغ المطلوبة لتغطية الزيادة التي سيتم الأتفاق عليها علما اننا على استعداد من خلال مواطتنا التقدم باقتراحات قابلة للتنفيذ في هذا الاتجاه . نرجو من الله ان يهديكم جميعا للخير وطريق الصواب .

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