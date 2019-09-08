مزادات على أملاك رجل أعمال أردني

وطنا اليوم-عمان:طرحت دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمّان، 3 شقق لرجل الأعمال الأردني لؤي رابية، للبيع في المزاد العلني، لصالح بنك صفوة الإسلامي.

ويملك رابية شركة البارون للسيارات، التي أُغلقت مؤخرا معظم أفرعها في الأردن.

وطُرحت الشقق للتنفيذ بموجب سندات تأمين دين بقيمة 700 ألف دينار، توزعت على الشقق الثلاث، بواقع 200 ألف للأولى، و250 ألفا للثانية، و250 ألفا للثالثة.

وحسب إعلان صادر عن المحكمة، فإن الشقق الثلاث، كائنات في قرية تلاع العلي من أراضي شمال عمّان.

وبعد الكشف، قدّرت المحكمة سعر الشقة الأولى بـ224.4 ألف دينار، بسعر 800 دينار للمتر المربع الواحد.

أما الشقة الثانية، فقُدّرت بـ278 ألف دينار، بسعر 950 دينارا للمتر المربع الواحد.

والثالثة بـ272 ألف دينار، بسعر 950 دينارا للمتر المربع الواحد.