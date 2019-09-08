 وطنا نيوز -قناه أردنية تشكو معلمين بالكرك
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قناه أردنية تشكو معلمين بالكرك
التاريخ : 08-09-2019 11:47:48 المشاهدات: 1255

وطنا اليوم-عمان:تقدمت فضائية رؤيا، بشكوى ضد معلمين في المزار الجنوبي بالكرك، اليوم الأحد.

وبررت القناة ذلك، بأن معلمين اعتدوا على مراسلها ومصورها وحطموا معداتهم، أثناء تغطية الإضراب.

بدوره روى المواطن علي الطراونة، الذي كان طرفا في الحادثة تفاصيل ما حدث.

وقال الطراونة، إنه قابل فريق رؤيا قرب المدرسة، وأخبروه بأن مدير المدرسة منعهم من التغطية داخلها.

وتابع، أنه أدلى بتصريح لقناة رؤيا خلال فترة تواجده مع الطاقم، لكن معلما اعتدى عليهم رافضا السماح له بالتصريح أو تغطية الحدث.

وقال الطراونة، إن الأمور تطورت،وتعرض ابنه للضرب من قبل بعض المعلمين، دون أسباب.


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