الحسينات نقيباً لأصحاب مكاتب الاستقدام

وطنا اليوم-عمان:انتهت انتخابات نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين أمس بفوز كتلة المرشح لموقع النقيب خالد حسينات وسبعة أعضاء من كتلته،، فيما خسرت كتلة المرشح لموقع النقيب راسم الحوراني وام بفوز منها سوى عضو واحد .

وفاز خالد الحسينات بموقع النقيب بعد حصوله على 62 صوتا،، كما فاز من كتلته الأعضاء كل من (معتصم هنداوي، إبراهيم الرفاعي، طارق النوتي، رامي العسراوي، جمال شحادة، يحيى العمري وأسامة حمدان) فيما فاز من الكتلة الأخرى خميس أبو زيد عضوا.

ويشار إلى أن النقيب الحسينات نقيبا لأصحاب مكاتب الاستقدام للدورة الخامسة.

وسيعود مجلس النقابة جلسته الأولى خلال أيام لانتخاب موقع نائبا للرئيس وامينا السر وامينا للصندوق.