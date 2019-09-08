 وطنا نيوز -الحسينات نقيباً لأصحاب مكاتب الاستقدام
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الحسينات نقيباً لأصحاب مكاتب الاستقدام
التاريخ : 08-09-2019 11:11:27 المشاهدات: 1107

وطنا اليوم-عمان:انتهت انتخابات نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين أمس بفوز كتلة المرشح لموقع النقيب خالد حسينات وسبعة أعضاء من كتلته،، فيما خسرت كتلة المرشح لموقع النقيب راسم الحوراني وام بفوز منها سوى عضو واحد .

وفاز خالد الحسينات بموقع النقيب بعد حصوله على 62 صوتا،، كما فاز من كتلته الأعضاء كل من (معتصم هنداوي، إبراهيم الرفاعي، طارق النوتي، رامي العسراوي، جمال شحادة، يحيى العمري وأسامة حمدان) فيما فاز من الكتلة الأخرى خميس أبو زيد عضوا.
ويشار إلى أن النقيب الحسينات نقيبا لأصحاب مكاتب الاستقدام للدورة الخامسة.

وسيعود مجلس النقابة جلسته الأولى خلال أيام لانتخاب موقع نائبا للرئيس وامينا السر وامينا للصندوق.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق