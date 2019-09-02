العبوس يمهل الحكومة اسبوعاَ للإفاء بوعدها

وطنا اليوم-عمان : أمهل نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس الحكومة اسبوعا للإفاء بوعدها بشأن حق الاطباء في بدل التقارير الطبية للوافدين وقيمته 40%.

وقال العبوس في منشور على موقع فيس بوك : ان الأيفاء بالوعد واجب وتم وعد الاطباء وكل كوادر الصحة قبل 6 اشهر بان يكون لهم حق من صميم شغلهم وهو بدل التقارير الطبية للوافدين وهو 40% ،نحن لا نركب الموجات هذا وعد من 6 اشهر ،الطبقة الوسطى هي عماد البيت لكل الدول ،حماية هذه الفئة واجب على الجميع.

وتابع : مطالبنا لن نتخلى عنها ارضاء لضميرنا لا بحثا عن الشعبوية ، تم اعطاء مهلة لنهاية الاسبوع ، لنا موعد بعد ذلك يوم الاحد لنسمع رأي الحكومة وان شاء الله خيرا نسمع ووعدا ينجز.