الرئيسية | محليات بدء إضراب المعلمين ونسبة الاستجابة تصل 100%

وطنا اليوم-عمان:أعلنت نقابة المعلمين بأن نسبة الاستجابة للإضراب وصلت إلى مستويات مرتفعة. وقالت إن نسبة الاستجابة للإضراب المعلن من قبل نقابة المعلمين وصل 100% في معظم المحافظات، وذلك للمطالبة بعلاوة الـ50%. وحاول المعلمون يوم الخميس الماضي تنفيذ وقفة احتجاجية على الدوار الرابع (دوار أحمد الحجايا) للمطالبة بالعلاوة إلا أن الحكومة منعت الوصول للدوار، وأعلنت النقابة على اثر ذلك الإضراب.

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