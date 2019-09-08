 وطنا نيوز -داودية: على الحكومة مراجعة امتيازات الطبقة العليا من رجالات الدولة وحل مشكلة زيادة المعلمين
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داودية: على الحكومة مراجعة امتيازات الطبقة العليا من رجالات الدولة وحل مشكلة زيادة المعلمين
التاريخ : 08-09-2019 08:04:44 المشاهدات: 2473

وطنا اليوم- علق الوزير والنائب الاسبق الصحفي محمد داودية على فشل الحكومة في ايجاد حل لازمتنا الاقتصادية مذكرا بأن هذا البلد مبارك وبه خيرات كثيرة وعلى الحكومة ترشيد الانفاق وضبط الهدر غير المبرر وتحسين ظروف الناس.

وهذا ما كتبه على صفحته في الفيسبوك...توجب ظروف بلادنا، اعادة النظر في رواتب وامتيازات الطبقة العليا من رجالات الدولة وخاصة الوزراء والأعيان والنواب. وتوجب خفص الإنفاق الحكومي وتقليص ودمج واغلاق العديد من المؤسسات. 
في البلد خير كثير. والحكومات التي وجدت عشرات الملايين لدعم "الملكية" والبرنامج النووي، ستجد مالا ولو شحيحا، لتعديل الرواتب المتدنية في كل القطاعات ومنها قطاع المعلمين.


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