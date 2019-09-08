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داودية: على الحكومة مراجعة امتيازات الطبقة العليا من رجالات الدولة وحل مشكلة زيادة المعلمين
وطنا اليوم- علق الوزير والنائب الاسبق الصحفي محمد داودية على فشل الحكومة في ايجاد حل لازمتنا الاقتصادية مذكرا بأن هذا البلد مبارك وبه خيرات كثيرة وعلى الحكومة ترشيد الانفاق وضبط الهدر غير المبرر وتحسين ظروف الناس.
وهذا ما كتبه على صفحته في الفيسبوك...توجب ظروف بلادنا، اعادة النظر في رواتب وامتيازات الطبقة العليا من رجالات الدولة وخاصة الوزراء والأعيان والنواب. وتوجب خفص الإنفاق الحكومي وتقليص ودمج واغلاق العديد من المؤسسات.
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