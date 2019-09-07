 وطنا نيوز -انتخاب رؤساء اللجان الشبابية في مراكز الاميرة بسمه للتنمية البشريه
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انتخاب رؤساء اللجان الشبابية في مراكز الاميرة بسمه للتنمية البشريه
التاريخ : 07-09-2019 06:08:46 المشاهدات: 1070

وطنا اليوم - عمان

جرت في راكز الأميرة بسمة للتنمية التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية"جهد "   اليوم السبت،  انتخابات رؤساء  اللجان الشبابية ، بمشاركة 3278 شاب وشابة.

  وأظهرت نتائج الانتخابات،  التي تنافس  فيها 92 شاب وشابة وجرت في 50 مركزا ، فوز الاناث ب 44 بالمئة مقابل 56 بالمئة للذكور  من المقاعد المخصصة لرؤساء اللجان.

  

وتفاوتتنسب الاقتراع في الانتخابات ، حيث سجلت محافظة العقبة اعلى نسبة اقتراع بواقع 84 بالمئة.

  وجاءت فكرة اللجان الشبابية في مراكز الأميرة بسمة للتنمية، في إطار توصيات
 المؤتمر الشبابي الأول الذي نظمه الصندوق منذ ما يزيد خمس سنوات ،  برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال ، في إطار حرص الصندوق على إشراك الشباب في إدارة مراكزه  المنتشرة في كل محافظات المملكة.

 وعززت  الانتخابات التي جرت اليوم، مبادىء الديمقراطية والحريّة وروح المسؤولية عند الشباب عبر تجربة تحاكي تجربة اللامركزية،  تأكيدا على دور الشباب في التغيير الايجابي وتعزيزا لمشاركتهم في الحياة الديمقراطية الأردنية،  تعميقا لروح المنافسة بين الشباب لخدمة مجتمعاتهم .




















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