 وطنا نيوز -بالصور...الزعبي يطالب بعلاوة 10% للمهندسين والافراج عن المعتقلين
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بالصور...الزعبي يطالب بعلاوة 10% للمهندسين والافراج عن المعتقلين
التاريخ : 07-09-2019 05:43:44 المشاهدات: 1414

وطنا اليوم ـ عمان

 أعلن نقيب المهندسين الادنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، دعمه نقابة المعلمين الاردنيين في مطالبتها بعلاوة 50% لمنتسبيها، مطالبا الحكومة بالايفاء بوعدها بمنح المهندسين علاوة 10% .
وطالب نقيب المهندسين بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المهندس الزراعي محمد السنيد، مشددا على أن مجمع النقابات المهنية سيبقى بيت الاردنيين كافة وصرحا اردنيا ديموقراطيا يتصدى لكل اوجه الفساد والمفسدين، وسيرفض كافة اشكال محاربة الناس في قوتها ولقمة عيشها، مهما ارتفعت نسب الاعتقال والسجن والتوقيف للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها نقابة المهندسين الزراعيين امام مجمع النقابات المهنية اليوم السبت للمطالبة بالافراج عن الناشط العمالي والمهندس الزراعي محمد السنيد.
وأشار المهندس الزعبي الى أن الشارع الاردني يشهد تراجعا ملحوظا في الحريات العامة والمستويات المعيشية والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والمهنية والقيمية، مشددا على أن احرار الاردن سيرفعون اصواتهم عاليا من المنابر والميادين والمنصات دفاعا عن الوطن، وسيرفضون كافة اشكال الفساد والترهل الاداري وأي محاولات لتخريب النسيج الاجتماعي.


 
 

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