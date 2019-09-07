الرئيسية | محليات نائب نقيب المعلمين يقع في "مطب كبير " حول راتب المعلم

وطنا اليوم ـ عمان وجه الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، انتقادا لنائب نقيب المعلمين ناصر نواصره على خلفية ادلاء الأخير بتصريحات صحفيه وصفها الصبيحي بانها غير دقيقه.



وقال الصبيحي، ان نائب نقيب المعلمين ناصر نواصره وقع في "مطب كبير" في حديثه بأن راتب المعلم عند تعيينه هو 360 ديناراً واقل من الراتب الأساسي لموظف يتم تعيينه في مؤسسة الضمان الاجتماعي والذي يصل إلى 450 ديناراً.



واشار الصبيحي في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك"، الى ان حديث نواصره بعيد كل البعد عن الصحّة.



وأضاف الصبيحي، "ربما كان لا يعرف، وهو معلم، أن التعيين في مؤسسة الضمان منذ بداية 2012 يتم وفقاً لسلم الرواتب في نظام الخدمة المدنية".



وقال الصبيحي موجها كلامه لنواصره "وأريده أن يعلم بأن راتبي الأساسي أنا صاحب الخدمة التي تزيد على (30) عاماً لم يصل بعد إلى الرقم الذي ذكَره".



وتسائل الصبيحي، "ألا يجدر بالنقيب المحترم "المعلّم" أن يتحقق مما يقول..؟!".



وقال "ما كان لصديقنا المرحوم الدكتور أحمد الحجايا أن يقول مثل هذا الكلام العاري تماماً عن الصحة..!".



ودعا الصبيحي نائب نقيب المعلمين نواصره الى ضرورة تقديم اعتذار للضمان على خلفية تصريحاته قائلا "ألا يجدر بالنقيب "المعلّم" أن يقدّم اعتذاره لمؤسسة الضمان وموظفيها..!!!"



وختم الصبيحي منشوره "وللعلم فقط مؤسسة الضمان وموظفوها لم يكلّفوا خزينة الدولة ديناراً واحداً منذ أن أُنشئت المؤسسة قبل أربعين عاماً ولتاريخه..!".

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