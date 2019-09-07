الرئيسية | محليات الصبيحي ما ورد على لسان نقيب المعلمين حول راتب موظفي الضمان غير دقيق

وطنا اليوم- رد الناطق الاعلامي باسم الضمان الاجتماعي على نقيب المعلمين الأستاذ ناصر النواصرة الذي يقول في حلقة تلفزيونية بأن راتب المعلم عند تعيينه 360 ديناراً وهو أقل من الراتب الأساسي لموظف يتم تعيينه في مؤسسة الضمان الاجتماعي.. إذ يقول بأنه يصل إلى 450 ديناراً..!!

وقال الصبيحي ان النقيب وقع في مطب كبير بسرد معلومة بعيدة كل البعد عن الصحّة.. ربما كان لا يعرف. وهو معلم، أن التعيين في مؤسسة الضمان منذ بداية 2012 يتم وفقاً لسلم الرواتب في نظام الخدمة المدنية..!

وأريده أن يعلم بأن راتبي الأساسي أنا صاحب الخدمة التي تزيد على (30) عاماً لم يصل بعد إلى الرقم الذي ذكَره..!!!

ألا يجدر بالنقيب المحترم "المعلّم" أن يتحقق مما يقول..؟!

واضاف الصبيحي ما كان لصديقنا المرحوم الدكتور أحمد الحجايا أن يقول مثل هذا الكلام العاري تماماً عن الصحة..!

ألا يجدر بالنقيب "المعلّم" أن يقدّم اعتذاره لمؤسسة الضمان وموظفيها..!!!

أخيراً وللعلم فقط مؤسسة الضمان وموظفوها لم يكلّفوا خزينة الدولة ديناراً واحداً منذ أن أُنشئت المؤسسة قبل أربعين عاماً ولتاريخه..!

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