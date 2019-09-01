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شاهد بالصور .. سناء قدمت هدية للملك فرد عليها بأخرى
وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور
قدمت الرسامة سناء الحوامدة هدية للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وكانت عبارة عن لوحة جمعته والملكة رانيا.
ورد الملك على الحوامدة بهدية أخرى تعبيراً عن شكره لها.
وقالت الحوامدة عبر حسابها على موقع فيس بوك: " سيدنا ابو الحسين الغالي مهما قلت من عباراتٍ لوصف مشاعر الفرح في قلبي، فلن أستطيعَ أن أصف ما أضفته هديتكم إلى نفسي، فقد زرعت روحي بالبهجة والفرح، وجعلتني أشعر أن هناك الكثيرَ من الأشياء الجميلة التي لم تنتهي بعد".
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