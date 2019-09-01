الرئيسية | محليات شاهد بالصور .. سناء قدمت هدية للملك فرد عليها بأخرى

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور قدمت الرسامة سناء الحوامدة هدية للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وكانت عبارة عن لوحة جمعته والملكة رانيا.



ورد الملك على الحوامدة بهدية أخرى تعبيراً عن شكره لها.



وقالت الحوامدة عبر حسابها على موقع فيس بوك: " سيدنا ابو الحسين الغالي مهما قلت من عباراتٍ لوصف مشاعر الفرح في قلبي، فلن أستطيعَ أن أصف ما أضفته هديتكم إلى نفسي، فقد زرعت روحي بالبهجة والفرح، وجعلتني أشعر أن هناك الكثيرَ من الأشياء الجميلة التي لم تنتهي بعد".









تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر