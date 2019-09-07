وطنا اليوم ـ عمان
قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، في كلمة خلال ملتقى اتحاد المحامين العرب تحت عنوان "متحدون معا لإسقاط صفقة القرن”، في المركز الثقافي الملكي، إن "أمتنا تعيش اليوم مرحلة سايكس بيكو”.
وأضاف الفايز أن هناك لاعبون كثر لتحقيق مصالحهم ونحن نتفرج، وللأسف تسبب "الربيع العربي” بالفوضى والمأساة ومثال على ذلك ما يحدث في سورية.
وتابع الفايز أن الأردن نذر نفسه لخدمة قضايا أمته العادلة، ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته استمر على خطى أجداده في الدفاع عن الأمة وقضية فلسطين، مبينا أن الأردن وانطلاق بارتباطه العروبي مع فلسطين لم يتخل بقيادة جلالته عن رعاية المقدسات واستمر برعاية اللاجئين وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مسيرة كفاحه.
وأكد الفايز أن الأردن سيبقى بقيادته الحكيمة، خط الدفاع عن فلسطين وقبلة المدافعين عن الحرية، ويجب أن يدرك الجميع أن الأردن لن يكون وطنا بديلا لفلسطين حيث كانت لاءات جلالة الملك واضحة.