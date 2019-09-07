|
بالصور...احباط محاولة تهريب حاوية العاب نارية وسجائر الكترونية
وطنا اليوم ـ عمان
احبطت الكوادر الجمركية التابعة لمديرية مكافحة التهريب محاولة تهريب حاوية سعة (40) قدم تحتوي على العاب نارية مختلفة وسجائر الكترونية حيث تم التصريح عن المحتو يات َ على متن البيان الجمركي بانها ادوات منزلية.
وبلغت الكمية المضبوط من الالعاب النارية مايقارب (1200) طرد و(7) طرود سجائر الكترونية
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|