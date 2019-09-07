الرئيسية | محليات بالصور...احباط محاولة تهريب حاوية العاب نارية وسجائر الكترونية

وطنا اليوم ـ عمان احبطت الكوادر الجمركية التابعة لمديرية مكافحة التهريب محاولة تهريب حاوية سعة (40) قدم تحتوي على العاب نارية مختلفة وسجائر الكترونية حيث تم التصريح عن المحتو يات َ على متن البيان الجمركي بانها ادوات منزلية. وبلغت الكمية المضبوط من الالعاب النارية مايقارب (1200) طرد و(7) طرود سجائر الكترونية

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