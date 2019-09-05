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بدء اجتماع المعلمين والحكومة والنواب الثاني
وطنا اليوم ـ عمان
بدأ الاجتماع الثاني بين ممثلين عن نقابة المعلمين والحكومة والنواب ، لبحث مطالب المعلمين واضرابهم .
وجاء الاجتماع بعد الاول الذي انتهى بدا في منتصف الليل وانتهى فجرا بحسب ما كشف رئيس لجنة التربيه بمجلس النواب النائب الدكتور ابراهيم البدور .
وبين البدور ان الاجتماع الاول الذي عقد في وزارة التربية كان ايجابيا ، وتحدث فيه جميع الاطراف بصراحة مطلقة، وسيتم استكمال النقاش ومحاولة التوصل الى تفاهمات خلال الاجتماع الثاني .
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