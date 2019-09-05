 وطنا نيوز -بدء اجتماع المعلمين والحكومة والنواب الثاني
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بدء اجتماع المعلمين والحكومة والنواب الثاني
التاريخ : 07-09-2019 02:38:00 المشاهدات: 1072

وطنا اليوم ـ عمان

 بدأ الاجتماع الثاني بين ممثلين عن نقابة المعلمين والحكومة والنواب ، لبحث مطالب المعلمين واضرابهم .

وجاء الاجتماع بعد الاول الذي انتهى بدا في منتصف الليل وانتهى فجرا بحسب ما كشف رئيس لجنة التربيه بمجلس النواب النائب الدكتور ابراهيم البدور .

وبين البدور ان الاجتماع الاول الذي عقد في وزارة التربية كان ايجابيا ، وتحدث فيه جميع الاطراف بصراحة مطلقة، وسيتم استكمال النقاش ومحاولة التوصل الى تفاهمات خلال الاجتماع الثاني .
 

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