الرئيسية | محليات بدء اجتماع المعلمين والحكومة والنواب الثاني

وطنا اليوم ـ عمان بدأ الاجتماع الثاني بين ممثلين عن نقابة المعلمين والحكومة والنواب ، لبحث مطالب المعلمين واضرابهم .



وجاء الاجتماع بعد الاول الذي انتهى بدا في منتصف الليل وانتهى فجرا بحسب ما كشف رئيس لجنة التربيه بمجلس النواب النائب الدكتور ابراهيم البدور .



وبين البدور ان الاجتماع الاول الذي عقد في وزارة التربية كان ايجابيا ، وتحدث فيه جميع الاطراف بصراحة مطلقة، وسيتم استكمال النقاش ومحاولة التوصل الى تفاهمات خلال الاجتماع الثاني .

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