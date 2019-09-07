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جماعة عمان لحوارات المستقبل تدعو إلى الحوار لأن الحقوق لا تأخذ غلابا
وطنا اليوم- أصدرت جماعة عمان لحوارات المستقبل بياناً قالت فيه: بأنها تتابع ككل الأردنيين بألم بالغ المشهد الشاذ والغريب الذي ارتسم في أفق وطننا صباح يوم الخميس الماضي, عندما غابت الحكمة وسعت الصدر ولين العريكة التي حكمت علاقة الأردنيين ببعضهم وبدولتهم, لتحل محل ذلك حالة من المعاندة التي تقود إلى التهلكة, والتي أساءت لصورة الوطن في الداخل والخارج, والتي جعلت كل الأردنيين يقفون مستغربين مما وصل إليه الحال, متنادين إلى الخروج من هذه الحالة الشاذة والعودة بالأمور إلى طبيعتها من تغليب الحكمة وسعى الصدر والإنحياز إلى مصلحة الوطن العليا وترجيحها على ماسواها, كما أعتدنا منذ عشرات العقود التي أجتزنا بها الكثير من المحن والمصاعب بصبرنا وتكاتفنا وتحملنا لبعضنا وتغليبنا لمصالح الوطن على ماسواها, حيث مازال العالم يذكر صورة رجال الأمن والدرك وهم يوزعون الورود والمرطبات على المتظاهرين, ويحمونهم برموش عيونهم, مثل ما زال العالم يذكر كيف كان المعتصمون يعانقون رجال الدرك في نهاية كل اعتصام وهي صورة نريد أن تظل محفورة في ذاكرة العالم عن الأردن وعلاقة الأردنيين ببعضهم.
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