رئيس اردنية العقبة يلتقي جمعية ابناء الشمال الخيرية

وطنا اليوم-العقبة - كشف رئيس الجامعة الاردنية العقبة الاستاذ الدكتور عامر السلمان عن جاهزية الجامعة لاستقبال الطلبة الجدد من مختلف التخصصات معلنا استكمال كافة الاجراءت الخاصة بالقبول في كلية التمريض التي تم استحداثها مؤخرا في الجامعة هذا الفصل بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي مشيرا الى مواصلة الجهود الرامية الى التوسع في التخصصات الاكاديمية التي تمكن الجامعة من تحقيق الاهداف والغايات التي انشأت من اجلها لخدمة ابناء محافظة العقبة والوطن باكمله.

وشدد د. السلمان خلال لقاءه وفدا يمثل جمعية ابناء الشمال في محافظة العقبة في اطار التواصل مع مكونات المجتمع المحلي على اهمية التواصل بين الجامعة والمجتمع المحلي باعتباره الحاضنة الرئيسية الداعمة لمسيرتها لافتا الى اطلاق سلسلة من المبادرات لمزيد من التشبيك مع مختلف قطاعات المجتمع والانشطة الاقتصادية والاستثمارية في محافظة العقبة ومنطقتها الاقتصادية الخاصة.

وعبر د.السلمان عن شكرة لجمعية ابناء الشمال على المبادرة بزيارة الجامعة للاطلاع عن قرب على واقع العملية الاكاديمية حيث قدم لهم ايجازا استعرض خلاله رؤية ورسالة الجامعة واهم التحديات التي تواجهها مؤكدا الحرص على مزيد من التفاعل البناء مع عناصر ومكونات المجتمع والبئية المحيطة مما يمكن الجامعة من تقديم خبراتها في مختلف الميادين لتسهم في انجاح برامج التنمية الشاملة وتاهيل الكوادر البشرية على صعيد التعليم او التدريب ليكون خريج اردنية العقبة مؤهلا لتلبية احتياجات سوق العمل والفرص التي يفرزها.

وبين د. السلمان ان اردنية العقبة وبدعم من رئاسة الجامعة الاردنية الام تشهد حاليا انطلاقة جديدة وتبعث رسالة تفاؤل وامل اتجاه المستقبل القريب متطلعة الى تحقيق نقلة نوعية على الصعيد الاكاديمي والاداري والى مزيد من المساندة والدعم من كافة الجهات المعنية في العقبة في سياق اطلاق خطة ادارية مدروسة تراعي اهمية وجود الجامعة في اقصى جنوب الوطن ومسؤوليتها اتجاه مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمشروع وجد برؤية ملكية سامية يعتبر التعليم الجامعي احد اهم مرتكزاته الرئيسة لجذب وتوطين الاستثمار .

ولفت الدكتور السلمان الى اعتزازه بالانجازات الكبيرة التي حققتها الجامعة منذ تاسيسها رغم العقبات والتحديات المالية التي عانت وما زالت تعاني منها وحجم المسؤولية التي تحملتها الادارات السابقة لكي تبقى الجامعة شامخة وتتقدم لتعزيز مكانتها بين الجامعات الاردنية سيما وانها انشأت برؤية ملكية سامية قدمها جلالة الملك هدية لابناءه في اقليم الجنوب مما يضعنا امام مسؤوليات اكبر لنكون عند ثقة جلالته لنعبر بجامعتنا الى بر الامان متجاوزين كافة الصعوبات حيث نتوقع مع بداية العام القادم اطلاق خطة طموحة لانشاء كليات علمية في بعض تخصصات الهندسة والطب اضافة الى كلية للحقوق باذن الله.

وركز دكتور السلمان على ان السمعه الأكاديمية للجامعة هي الهدف والمبتغى وأنه لن يقبل أي تهاون في تطبيق معايير الجودة الأكاديمية التي تضمن تخريج طلبة وكفاءات متخصصة قادرة على خدمة الوطن ووفقا لنهج اداري يتمتع بالحزم والعدالة اضافة الى تقوية البرامج الموجودة حاليا والتفكير بإستحداث برامج جديدة يحتاجها سوق العمل في المنطقة الخاصة موضحا بان مجلس الامناء ورئاسة الجامعة الاردنية الام تقف خلف الرؤية والانجاز كضامن لبوصلة فرع العقبة مما سيمكنها من اداء رسالتها بتألق ونجاح.

من جانبهم اعرب وفد ابناء الشمال عن شكرهم لادارة الجامعة الادرنية على الانجازات التي حققتها الجامعة والتسهيل على ابناء المحافظة لنيل الدرجة الجامعية الاولى ودرجة الماجستير في محافظتهم بدلا من المعاناة التي كانوا يتعرضون لها من اجل الدراسة الجامعية في محافظات اخرى بعيدة مؤكدين ان استحداث كلية للتمريض ستسد العجز في هذا التخصص في المحافظة ورفد سوق العمل الاردني بالكوادر التمريضية المؤهلة.

واكد الوفد على ضرورة وقوف وجهاء وابناء المجتمع المحلي الى صف الجامعة ومساعدتها على تحقيق برامجها التطويرية للانتقال من الصورة النمطية الى الاستثمار في مكونات الانسان والمكان بغية تحقيق الانتاج النوعي واعادة تكوين الصورة الذهنية للجامعة كحاضنة للابداع والتميز والتنمية المجتمعية.

وجدير بالذكر ان ولادة الجامعة الاردنية فرع العقبة جاءت بمبادرة كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتكون نواة عصرية تواكب التقدم الذي تشهده المنطقة الاقتصادية الخاصة يسهم في تعزيز منظومة ومناخ الاستثمار فيها من خلال وجود صرح اكاديمي عريق يرفد سوق العمل بالكفاءات البشرية المطلوبة ويوفر حل جذري لمشكلة التعليم العالي التي كان يواجهها الطلبة والطالبات في المحافظة ناهيك عن توفير فرص عمل في الجامعة ذاتها والقيمة المضافة التي حققها وجود الجامعة على بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى.

وفي ختام اللقاء الذي حضره عمداء الكليات في الجامعة جرى التاكيد على ضرورة بناء شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي والبدء بانشاء لجنة اصدقاء الجامعة الاردنية فرع العقبة التي سترى النور قريبا اضافة الى بناء شراكات اخرى مع القطاعات المتخصصة في الصناعة والأعمال والشركات المحلية والتواصل مع الخريجين ومساعدتهم في ايجاد فرص عمل او ببناء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسط الفردية والجماعية، والشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعاون مع المدارس الحكومية والخاصة والوصول اليها ونشر رسالة الجامعة بين تلاميذها واتاحة الفرصة أمامهم لزيارة الجامعة.