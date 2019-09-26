الرئيسية | محليات الاتحاد الوطني : نقدر المعلم وندعو إلى الحوار تغليبا للمصلحة الوطنية العليا

وطنا اليوم-عمان:أكد حزب الاتحاد الوطني، أهمية المكانة التي يحتلها المعلم في المجتمع وقدسية رسالته ودوره في نهضة المجتمع والأمة وإعداد الأجيال .



كما أكد الحزب في بيان صحفي اليوم، ضرورة توفير الحياة الكريمة للمعلمين وتحسين حياتهم المعيشية، وبما يسهم في مساعدتهم على تأدية رسالتهم النبيلة، مشيرا لحق المعلمين بالمطالبة بحقوقهم بكل الوسائل المشروعة والتي كفلها الدستور والقانون.



و شدد الحزب على أهمية فتح باب



الحوار الهادف والجاد والمسؤول بين الحكومة ونقابة المعلمين للوصول إلى حول مرضية لجميع الاطراف، و بما يحفظ حقوق المعلمين وحق ابنائنا الطلبة في الحصول على التعليم، ولا يؤثر على سير العملية التعليمية .



كما دعا الحزب إلى ضرورة المحافظة على المقدرات الوطنية وعدم المساس بها، والحفاظ كذلك على أمن واستقرار الوطن، و تغليب المصلحة الوطنية العليا ووضعها فوق كل اعتبار، معربا في ذات الوقت عن تقديره لدور الأجهزة الأمنية المختلفة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن .



واشاد بقرار وزارة الداخلية تكفيل جميع المعلمين الذين تم اعتقالهم على خلفية ما جرى امس، معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بادرة نحو الجلوس على طاولة الحوار من جديد .



و جدد الحزب تأكيده على ضرورة تكاتف جهود جميع أبناء الوطن ومؤسساته لحمايته و صون مقدراته، في ظل ما يحيط به من اخطار .

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