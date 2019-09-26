الرئيسية | محليات استحداث اكبر سوق مركزي للخضار في اربد بداية العام القادم

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان البلدية ستنفذ المرحلة الاولى من مشروع اكبر سوق مركزي للخضار في المنطقة بداية العام القادم بكلفة تصل الى (40) مليون دينار في مرحلته الاولي .

ولفت الى ان البلدية استملكت (400) دونم على الحزام الدائري ضمن منطقة النعيمة بكلفة وصلت الى (5.5) مليون دينار لاستحداث السوق مشيرا البعد الاستثماري للمشروع كونه قريبا من سوريا والبنان والعراق وان بعض المستثمرين ابدوا استعدادهم للاستثمار فيه .



وقال بني هاني خلال حفل تكريم خريجي الدراسات العليا والبكالوريس واوائل الثانوية العامة في منطقة حوارة (4) كم شرقي مدينة اربد والذي نظمه مجلس شباب الشطناوي " آل داوود " ان تنسيقا بين البلدية وجامعة العلوم والتكنولوجيا بهدف ايجاد سوق للحوم والدواجن على ان كون اقليميا للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال مراعاة استراطات البيئة المحلية وعدم تجاوزها .

واوضح ان البلدية بالتشارك مع بلدية الرمثا ستعمد الى اقامة سوق شعبي للاستعاضة عن السوق الحالي في مدينة الشاحنات " سوق الجمعة " كونه لا يفي بالغرض على مساحة تصل الى (150) دونما والمباشرة فيه خلال عام ونصف العام مؤكدا بني هاني على سعي البلدية لزيادة ايراداتها لتصل الى (100) مليون دينار.

واشار الى ان موازنة البلدية تصل الى (50) مليونا تسنزف راوتب الموظفين والمحروقات ما يقارب من (30) مليون دينار سنويا معتبرا ان المبالغ المتبقية لا تستطيع معها البلدية تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية خصوصا وانه يتبع للبلدية (18) منطقة يقطنها مليون مواطن الى جانب وجود (250) الف لاجئ سوري يضغطون على كافة الخدمات والقطاعات ما تتطلب الحالة هذه الى البحث عن ايرادات ومصادر تمويل ذاتية للارتقاء بالخدمات .

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