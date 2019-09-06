أمانة عمان تباشر تنظيف طرق العاصمة عبر الكنس الآلي

وطنا اليوم-عمان:باشرت أمانة عمان الكبرى تنظيف الطرق من خلال آليات "الكنس الآلي" في عدد من مناطق العاصمة.

وقالت الأمانة إنها باشرت الكنس الآلي في مناطق النصر، ماركا، القويسمة، رأس العين، خريبة السوق، بسمان، طارق، وبدر / حي نزال واليرموك.

وذكرت انه سيتم تغطية كافة مناطق الأمانة وفق برنامج النظافة الدوري.

ونشرت الأمانة عبر صفحتها على الفيسبوك فيديو يظهر قيام أليات بعمليات "كنس ألي" في أحد شوارع العاصمة