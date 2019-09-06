 وطنا نيوز -أمانة عمان تباشر تنظيف طرق العاصمة عبر الكنس الآلي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
أمانة عمان تباشر تنظيف طرق العاصمة عبر الكنس الآلي
التاريخ : 06-09-2019 07:28:25 المشاهدات: 285

وطنا اليوم-عمان:باشرت أمانة عمان الكبرى تنظيف الطرق من خلال آليات "الكنس الآلي" في عدد من مناطق العاصمة.

وقالت الأمانة إنها باشرت الكنس الآلي في مناطق النصر، ماركا، القويسمة، رأس العين، خريبة السوق، بسمان، طارق، وبدر / حي نزال واليرموك.

وذكرت انه سيتم تغطية كافة مناطق الأمانة وفق برنامج النظافة الدوري.

ونشرت الأمانة عبر صفحتها على الفيسبوك فيديو يظهر قيام أليات بعمليات "كنس ألي" في أحد شوارع العاصمة


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق