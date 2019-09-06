اصطياد أكبر الأسماك الفرس الغزيز في خليج العقبة

وطنا اليوم-عمان:تمكن عقباويون الجمعة، من اصطياد أكبر الأسماك في خليج العقبة والمعروف باسم "الفرس الغزيز" ويبلغ وزنها 312 كغم بطول 3 امتار.

وقال الصياد ابراهيم الطراونة إن هذه السمكة تعد من الانواع المميزة في خليج العقبة، حيث تمكن الطراونة من اصطيادها بالطرق البدائية بواسطة الصنارة من على متن قاربه المتواضع بالتعاون مع اصدقائه من الصيادين.

وأكد الصياد الطراونة أن عملية اصطياد "لفرس العزيز" أستمرت لأكثر من اربعة ساعات وسط مياه البحر وذلك نظرا لقوة هذه السمكة، مشيرا إلى أن صيدها تم بواسطة الصنارة بالتعاون مع 6 صيادين آخرين.

وبحسب الصياد الطراونة فإن سمك القرش يحتاج الى مهارة خاصة في التعامل معه وصيده، مشيرا إلى ان خليج العقبة يخلو من هذه الاسماك الكبيرة، معتبرا ان ظهور هذا النوع من الاسماك نادر في خليج العقبة نظرا لوجودها في أعماق كبيرة تصل الى 600 متر ولحاجتها إلى مساحات واسعة في البحر للحركة والمناورة وهو أمر غير متوافر في خليج العقبة .

وبين الطراونة أن خليج العقبة يشهد حاليا تواجد لافتا لعدد كبير من انواع الاسماك وعلى رأسها سمك التونه والفرس الغزير.