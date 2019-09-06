الوسط الاسلامي يدعو إلى حوار مباشر مع المعلمين

وطنا اليوم-عمان:دعا حزب الوسط الإسلامي في بيان له الجمعة الى حوار مباشر مع المعلمين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وطالب الحزب بالحفاظ على مقدرات الوطن ومنجزاته وعدم المساس بها، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن التي هي مصلحة للجميع وضرورة تكاتف الجميع وبما يحقق رفعة الوطن ورخاء أبنائه وحفظ أمنه واستقراره.

وأكد الحزب المكانة المرموقة التي يتمتع بها المعلم، ودوره في نهضة المجتمع والأمة وضرورة توفير حياة كريمة له تعينه على تأدية رسالته النبيلة.

كما اكد في بيانه حق المعلمين بالمطالبة بحقوقهم من خلال الحوار المباشر للوصول إلى حلول ترضي الجميع .