 وطنا نيوز -الوسط الاسلامي يدعو إلى حوار مباشر مع المعلمين
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الوسط الاسلامي يدعو إلى حوار مباشر مع المعلمين
التاريخ : 06-09-2019 03:52:47 المشاهدات: 1379

وطنا اليوم-عمان:دعا حزب الوسط الإسلامي في بيان له الجمعة الى حوار مباشر مع المعلمين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. 

وطالب الحزب بالحفاظ على مقدرات الوطن ومنجزاته وعدم المساس بها، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن التي هي مصلحة للجميع وضرورة تكاتف الجميع وبما يحقق رفعة الوطن ورخاء أبنائه وحفظ أمنه واستقراره.

وأكد الحزب المكانة المرموقة التي يتمتع بها المعلم، ودوره في نهضة المجتمع والأمة وضرورة توفير حياة كريمة له تعينه على تأدية رسالته النبيلة. 

كما اكد في بيانه حق المعلمين بالمطالبة بحقوقهم من خلال الحوار المباشر للوصول إلى حلول ترضي الجميع .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق