 وطنا نيوز -محاولات مستمرة لعقد اجتماع بين الحكومة ونقابة المعلمين
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
محاولات مستمرة لعقد اجتماع بين الحكومة ونقابة المعلمين
التاريخ : 06-09-2019 02:46:09 المشاهدات: 1751

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس لجنة التربية النيابية د. إبراهيم البدور أنه يعمل على عقد اجتماع بين الحكومة ونقابة المعلمين للوصول إلى اتفاق ينهي الخلاف القائم حول علاوة الـ50%.

وقال البدور في تصريحات إن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هو جلوس الطرفين على طاولة الحوار للتوصل إلى حلول توافقية.

وبين أنه تم الإفراج عن كافة المعلمين الموقوفين على خلفية اعتصام يوم أمس الخميس.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق