محاولات مستمرة لعقد اجتماع بين الحكومة ونقابة المعلمين

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس لجنة التربية النيابية د. إبراهيم البدور أنه يعمل على عقد اجتماع بين الحكومة ونقابة المعلمين للوصول إلى اتفاق ينهي الخلاف القائم حول علاوة الـ50%.

وقال البدور في تصريحات إن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هو جلوس الطرفين على طاولة الحوار للتوصل إلى حلول توافقية.

وبين أنه تم الإفراج عن كافة المعلمين الموقوفين على خلفية اعتصام يوم أمس الخميس.