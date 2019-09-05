الرئيسية | محليات المعلمين تعلق على صورة إشارة رابعة

وطنا اليوم-عمان:عمليا مال أردنيون إلى إبداء تعاطف كبير مع مطالب المعلمين واعتصامهم واعتبروه حقا من حقوقهم في ظل تضحياتهم الكبيرة في تنشئة الأجيال، وكان يمكن للمعلمين أن يركزوا على مطالبهم الحقوقية بدلا من أن ينبري بعضهم -وفق ما أظهرته صور- لإظهار إشارات ودلالات ذات طابع سياسي يُفْترض ألا يظهر في مناسبة مخصصة للمطالبة بمزايا مالية، ولو أن كثيرون أيضا انتقدوا التوقيت الذي اختاروه لاعتصامهم في وقت تشهد فيه شوارع العاصمة الأردنية كل خميس أزمات سير خانقة.

يسأل أردنيون لماذا رُفِعت "إشارة رابعة" التي أصبحت "رمزا سياسيا" يشير إلى تحدٍ من جماعة الأخوان المسلمين بعد نجاح السلطات المصرية في فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، هل المعلمون التي ظهروا في صور وهم يحملون "إشارة رابعة" يحاولون الإساءة للأردن وأجهزته وإسقاط ما حصل في ميدان رابعة على ما حصل في اعتصام المعلمين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمعلمين في مدرسة جعفر الطيار بجبل التاج خلال وقفتهم اليوم وهم يرفعون بأيديهم إشارة الأربع الأصابع التي كانت تستخدم في المظاهرات المعروفة بمصر في منطقة رابعة العدوية.

وتساءل مستخدمو مواقع التواصل عن علاقة تلك الإشارة بوقفة المعلمين الأردنيين اليوم ومطالبهم ، مستنكرين في الوقت ذاته استخدامها .

الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم أوضح أن النقابة تابعت ذلك الحدث ، حيث تم التحقيق مع المعلمين الظاهرين في الصورة ، وأفادوا خلال التحقيق أنهم كانوا يقصدون بها الإشارة للدوار الرابع في عمان ، بعد منعهم من الوصول اليه ، وأنهم لا يعلمون أنها ترمز لأحداث رابعة في مصر ، ولا يقصدون بها أي معنى سياسي ، فضلا عن عدم معرفتهم بأساس وسبب انطلاقتها .

وأوضح نديم أنه تم التنبيه من قبل النقابة بالالتزام بشعارات النقابة والمعلمين وعدم الخروج عنها تحت طائلة المسؤولية.

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