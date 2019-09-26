الرئيسية | محليات أجواء صيفية معتدلة الجمعة

وطنا اليوم-عمان:تستمر درجات الحرارة الجمعة، أقل من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين. ويكون الطقس معتدلاً في مختلف المناطق، ويبقى وحاراً نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ليلاً: يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية بعد منتصف الليل. وتظهر كميات من السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

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