تحذير للأردنيين في أمريكا من اشتداد اعصار دوريان

وطنا اليوم-عمان:حذرت السفارة الأردنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الاردنيين في المناطق المتأثرة بإعصار دوريان إلى توخي الحذر .

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها بتويتر : "تدعو السفارة المواطنين المقيمين في المناطق المتأثرة بإعصار دوريان إلى توخي الحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة".

وأضافت : " انه في الحالات الطارئة يمكن الاتصال على الأرقام التالية:- طوارئ السفارة: 2022949522 مركز عمليات وزارة الخارجية: 0096265735166".

وفي السياق، فقد ارتفع إلى 30 العدد الموقّت للقتلى الذين قضوا في جزر البهاماس جرّاء مرور الإعصار المدمّر دوريان، وفق ما أعلن رئيس وزراء الأرخبيل هوبير مينيس لقناة "سي إن إن" الخميس.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 20 قتيلاً، غير أنّ السُلطات تخشى أن يُصبح العدد أعلى من ذلك بكثير بعد إنهاء عمليّات الإغاثة.