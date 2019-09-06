اختتام فعاليات الأسد المتأهب بالأردن

وطنا اليوم-عمان:اختتمت فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2019، الخميس، بتمرين تعبوي نفذته قطعات منتخبة من القوات المسلحة الأردنية والجيش الأمريكي، وبمشاركة القوات السعودية والقطرية.

وحضر اختتام التمارين رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي، ورؤساء الوفود المشاركة، وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، وعدد من الملحقين العسكريين.

وقال قائد قوة الواجب المشتركة، العميد الركن محمد الهميسات: "إن تمرين الأسد المتأهب لهذا العام من أهم التمارين الاستراتيجية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمثل سلسلة نجاح للتعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية والقيادة المركزية الأمريكية".

وأضاف أنه تمت من خلال تمرين "الأسد المتأهب" تغطية وتفعيل إجراءات التخطيط والتنفيذ لتقدير بيئة العمليات المشتركة وتحليلها على مختلف المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، مبينا أن التمرين ركز على عمل هيئات الركن المشتركة وتبادل الخبرات خاصة في عملية صنع القرار العسكري.

من جهته، صرح الناطق الرسمي باسم التمرين، العميد الركن محمد الثلجي، بأن التمرين حاكى العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية في الحروب الحديثة وتدريبات مشتركة مختصة في الأمن السيبراني وعمليات المعلومات وإدارة الأزمات وعمليات مكافحة الإرهاب والتطرف، وعمليات إخلاء غير المقاتلين والبعثات الدبلوماسية من مراكز النزاع، بالإضافة إلى التدريب على عمليات إعادة الاستقرار وكيفية إعادة السلطة المحلية للدولة، والتركيز على الدور المهم للإعلام في العمليات العسكرية.

هذا واشتمل التمرين الذي نفذته قوات برية وجوية من مختلف القطعات العسكرية، على رمايات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورمايات المدفعية والراجمات والقصف الاستراتيجي، إضافة للتعامل مع حقول الألغام وعمليات الاستطلاع والقتال في المناطق المبنية.