الرئيسية | محليات نقابة المعلمين تنتقد التضييق على المشاركين بالاعتصام

وطنا اليوم-عمان :تود نقابة المعلمين الأردنيين أن تعرب عن شكرها وتقديرها العاليين للمعلمين والمعلمات على امتداد أرض الوطن لمشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنفيذها الخميس للمطالبة بعلاوة الـ50٪؜.

وإن النقابة لتقدر تحملهم عناء القدوم من المحافظات وتحملهم القبضة الأمنية والتقييد والمضايقات التي جرى فرضها من قبل الحكومة عليهم، وإنها إذ تشد من أزرهم في استمرارهم بمطلبهم المشروع، مؤكدة على مضي النقابة في هذا المطلب.

كما تشكر النقابة عموم الشعب الأردني على وقفته مع المعلمين بمطلب العلاوة وتأييدهم لحق مستحق جرى تسويفه والمماطلة فيه منذ خمسة أعوام.

كما تقدر النقابة الجهود التي قامت بها وسائل الإعلام الحرة في تغطية الوقفة الاحتجاجية والتزامها بمعايير المهنية ونقل الصورة الحقيقية كما هي من الميدان، وعدم تجييش الرأي العام ضد المعلمين والنقابة، مؤكدة على الدور البارز الذي يساهم من خلاله الإعلام الحر في تنوير المجتمعات وتسليط الضوء على الحقوق المكتسبة للأفراد والجماعات

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