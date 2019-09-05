الأمير الحسن :أنا خادم من يخدم القضية الفلسطينية

وطنا اليوم-عمان: قال سمو الأمير الحسن بن طلال خلال مشاركته في الإجتماع التأسيسي لمشروع "أن نكون" : " أنا خادم من يخدم القضية الفلسطينية".

وعلق رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود ، في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بالقول : " ما أجمل العبارة التي تحدث بها سمو الأمير حسن التي تؤكد على الثوابت الأردنية الهاشمية تجاه فلسطين والقدس والمقدسات وهذا ليس بغريب على الهاشميون حيث تتصدر القضية الفلسطينية سلم أولوياتهم فهي حاضرة في وجدان جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين" .