 وطنا نيوز -القوات المسلحة تنفي قطعياَ ظهور الجيش على جسر عبدون
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القوات المسلحة تنفي قطعياَ ظهور الجيش على جسر عبدون
التاريخ : 05-09-2019 04:49:34 المشاهدات: 1713

وطنا اليوم-عمان:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول “ظهور الجيش على جسر عبدون” عارٍ عن الصحة تماماً، وأن الصورة المتداولة المرافقة لعنوان الخبر قد تم تعديلها وتحويرها بما يخالف الواقع.

وأكد المصدر أن مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن، والحفاظ على مقدراته وصون منجزات أبنائه.

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