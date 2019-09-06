المعلمون ينهون اعتصامهم ويدعون للإضراب يوم الاحد

وطنا اليوم-عمان:انهت نقابة المعلمين اعتصامها الذي اقيم منذ صباح اليوم الخميس، في عدة مناطق القربة من الدوار الرابع، بعد ان دعا نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة، للاضراب عن العمل بشكل كامل يوم الاحد القادم.

وجاءت الدعوة للاضرب بعد ان امهلت النقابة الحكومة، بفتح الطرق امامهم للوصول الى الدوار الرابع، الا ان ذلك لم يتم الامر الذي دفعهم للاعلان عن الاضرب يوم الاحد.

يشار الى ان عدد كبير من المعلمين شاركوا منذ صباح اليوم بوقفات احتجاجية في العاصمة عمان، بالاضافة الى قيام معلمين بالاعتصام على الطريق الصحراوي بعد منعهم من الوصول الى العاصمة، وذلك للمطالبة بزيادة العلاوة بنسبة 50%.