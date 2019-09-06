|
المعلمون ينهون اعتصامهم ويدعون للإضراب يوم الاحد
وطنا اليوم-عمان:انهت نقابة المعلمين اعتصامها الذي اقيم منذ صباح اليوم الخميس، في عدة مناطق القربة من الدوار الرابع، بعد ان دعا نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة، للاضراب عن العمل بشكل كامل يوم الاحد القادم.
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.