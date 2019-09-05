اجتماع مغلق يجمع الرزاز ومدراء الأجهزة الأمنية

وطنا اليوم-عمان:يعقد اجتماع مغلق في هذه الأثناء بمركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام يضم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ومدراء الأجهزة الأمنية.

يأتي ذلك بينما تعيش عمان حالة من الازدحامات والإرباكات الواسعة، في وقت أكدت الحكومة أن “باب الحوار ما يزال مفتوحا” مع نقابة المعلمين، بعد أن منعت اعتصاما كانت النقابة تعتزم تنفيذه قرب الدوار الرابع.

وشهدت عمان، وبالأخص منطقة الدوارين الرابع والخامس في عمان، منذ ساعات صباح اليوم، تواجدا أمنيا كثيفا، فيما أغلقت كامل شوارع المنطقة، ما تسبب بأزمة امتدت حتى دوار الداخلية ومنطقة الشميساني، وجميع الشوارع والمنافذ المؤدية إليها، بما في ذلك وادي صقرة وشارع الجامعة الأردنية وغيرها.

إلى ذلك، شدّدت الحكومة في بيان صحفي اليوم التزامها بالحوار، وحرصها على التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين؛ مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم.

وحذّرت الحكومة من أيّ محاولة لاستغلال اعتصام المعلّمين لصالح أجندات أو مصالح خارج نطاق مطالب النقابة، بعيداً عن أولويات تحسين العمليّة التعليميّة والتربويّة.

وجاء البيان في وقت تمسكت فيه نقابة المعلمين بدعوتها للاعتصام قرب رئاسة الوزراء على الدوار الرابع للمطالبة بصرف علاوة 50% على رواتب المعلمين.

وفي الأثناء، عرقلت قوات من الأمن وصول عشرات الحافلات، كانت تقل معلمين من مختلف المحافظات إلى عمان للمشاركة في الاعتصام.