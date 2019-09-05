 وطنا نيوز -اعتصام المعلمين ينتقل الى جسر عبدون ودوار الداخلية
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اعتصام المعلمين ينتقل الى جسر عبدون ودوار الداخلية
التاريخ : 05-09-2019 03:13:57 المشاهدات: 1220

وطنا اليوم-عمان:ادى منع الاجهزة الامنية وصول المعلمين لمنطقة الدوار الرابع الى توزيع الاعتصام لعدة اماكن في العاصمة عمان.
وتجمهر عدد كبير من المعلمين اعلى جسر عبدون، فيما تجمهر عدد آخر قرب دوار الداخلية، وتوقف عدد كبير ايضا قرب الدوار الخامس.
ونفذ مئات المعلمين ظهر اليوم وقفة احتجاجية قرب الدوار الرابع، للمطالبة بتنفيذ الحكومة لوعودها التي قطعتها لنقابة المعلمين قبل 5 سنوات بمنحهم علاوة الـ 50%.
وطالب معلمون في وقفتهم بتحقيق مطلبهم الذي يرونه حق لهم وعدت به الحكومة.
واغلقت الاجهزة الامنية منذ صباح الخميس المنافذ المؤدية الى الدوار الرابع لمنع الوقفة الاحتجاجية، والتي كانت سمحت وزارة الداخلية باقامتها امام مجلس النواب وليس الدوار الرابع.
وترجل المعلمون سيرا على الاقدام للوصول الى الدوار الرابع والذي اسموه "دوار الحجايا" وفاء للنقيب الراحل الدكتور احمد الحجايا.
واطلقت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المعلمين خلال الوقفة الاحتجاجية المقامة قرب الدوار الرابع.
كما استخدمت الاجهزة الامنية "مرشات المياه" لاجبار المعلمين على مغادرة الموقع.


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