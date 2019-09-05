الخشمان يوجه رسالة عاجلة إلى الحكومة والمعلمين

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب السابق الكابتن محمد الخشمان رسالة الى المعلمين في الاردن والعودة عن قرارات الوقفات الاحتجاجية وتغليب لغة الحوار للحصول على مطالبهم .

وقال الكابتن الخشمان عبر صفحته الى الفيسبوك : لكل حدا بدو يحاول يركب الموجه بنحكيلوا ما الك خبز عندنا ... الخلاف سطحي بين المعلمين والحكومه وسيتم حله وديا وبالسرعة الممكنة.

بحب احكيلكم انه صاحب القرار بدو انجاز على ارض الواقع تماما مثل الشعب الي مش شايف الا شو بزنيس وتصاريح بدون افعال .

انصحكم ان تتركوا خخططكم واحلام اليقظه وان تجلسوا اليوم قبل غدا مع ممثلي قطاع التعليم ومحاولة الوصول الى تفاهم وخطه قابله للتطبيق مقابل رفع سوية التعليم والأنجاز في بناء الأجيال وحتى يكون لدينا جيش من المثقفين بدلا من ما نشهده حاليا في اسواق العمل من مخرجات التعليم والثقافه ...

اجلسوا معهم وحاوروهم وتوصلوا الى اتفاق بدلا من منع واستخدام اساليب التهديد والوعيد فانتم تعلمون ان هذا لن يفيدكم بشئ.

وانتم معشر المعلمين نرجوكم ان تكونوا على قدر المسؤوليه والمطالبه بما ترونه ونراه معكم حقوق اضافيه ضمن القنوات الديمقراطيه المعهوده وبشكل لا يؤثر على المسيره التعليميه لأبنائنا الطلبه .. فالقصه لن تنتهي بالأعتصامات بل تذكروا ما سيرسخ في ذهن طلابكم مستقبلا عن مثل هذه الأجراءات واستخدامهم كوسيله لتحقيق المتطلبات .

مرة اخرى على الجميع من كلا الأطراف الجلوس فورا للوصول الى تفاهمات وعدم الدخول في معارك يخرج منها الأردنيين بالخسائر الفادحه على المدى القريب والبعيد ."