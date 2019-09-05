احتجاجات المعلمين.. طلبة خارج المدارس واختناقات مرورية

وطنا اليوم-عمان:تسببت اعتصامات المعلمين المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، الى انتشار الطلبة خارج مدارسهم من مختلف الصفوف والمراحل الدراسية.

وخرجت أعداد كبيرة من الطلبة في مختلف الأعمار والمراحل الدراسية الى الساحات والشوارع العامة، لغياب غالبية الكوادر التدريسية والادارية استجابة لدعوة نقابة المعلمين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

هذه الحالة تسببت بحالة من الارباك لاهالي الطلبة ، حيث عبر العديد منهم عن امتعاضهم مما جرى، داعين المعلمين الى تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الطالب ووضعها فوق كل اعتبار.

وشهدت بعض شوارع العاصمة اختناقات مرورية حادة ظهر الخميس بسبب الاغلاقات والترتيبات المرافقة لاحتجاجات المعلمين، خصوصا في الشوارع المؤدية الى الدوار الرابع.